  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-08 00:03:14 -
Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi öldü.

Yaşı küçük olduğu için kendi adına aldığı telefon hattını A.B'ye (16) veren Serdar Ç. (50) ile mahalleden komşusu olan çocuk, Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıcak Sokak'ta, fatura borçlarının ödemediği iddiasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Serdar Ç'yi bıçakla kalbinden yaraladı.

Ağır yaralanan Serdar Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Serdar Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı A.B. ise kısa sürede polis ekiplerince saklandığı yerde gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı