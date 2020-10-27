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Aktüel Kayseri'de kaçak avlananlara 183 bin 254 lira ceza
Aktüel

Kayseri'de kaçak avlananlara 183 bin 254 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:53:18 -
Kayseri'de kaçak avlananlara 183 bin 254 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanan 6 kişiye 183 bin 254 lira idari para cezası kesti.

Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin koruma kontrolleri esnasında, Hacılar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde kaçak avlanan 2'si Suriye uyruklu 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak avcılara toplam 183 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Avcıların yakaladığı 4 güvercin, 1 doğan, 2 keklik, tüfek, cep telefonu ile 2 motosiklete el konuldu.

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