Kayseri'de kaçak avlananlara 183 bin 254 lira ceza
KAYSERİ (AA) - Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanan 6 kişiye 183 bin 254 lira idari para cezası kesti.
Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin koruma kontrolleri esnasında, Hacılar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde kaçak avlanan 2'si Suriye uyruklu 6 kişi suçüstü yakalandı.
Kaçak avcılara toplam 183 bin 254 lira para cezası uygulandı.
Avcıların yakaladığı 4 güvercin, 1 doğan, 2 keklik, tüfek, cep telefonu ile 2 motosiklete el konuldu.