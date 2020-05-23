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Aktüel

Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:50:53 -
Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.

Kayseri-Ankara kara yolunda görev yapan jandarma ve polis ekiplerinden oluşan karma tim, durdukları araçlarda geçerli belge ve izin kontrolü yaptı. Vatandaşları maske takmaları için de uyaran görevliler, olmayanlara maske verdi.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulayan ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Uygulamaya takılan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'dan Ankara'ya gittiğini belirterek, görevlilere kolaylıklar diledi.

Refakatçileriyle birlikte memleketlerine giden 65 yaş üstü vatandaşlar ise izinle birlikte iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.


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