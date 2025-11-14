Kayseri’de istihdam trafiği hızlandı! Beyaz yaka için kritik buluşma dikkat çekti!
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde düzenlenen toplu iş görüşmelerinde, kentin önde gelen özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücü aynı çatı altında buluşturuldu. Şehrin üretim ve hizmet kapasitesine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte, firmalar ihtiyaç duydukları nitelikli personelle birebir görüşme fırsatı yakalarken, katılımcılar da yeni kariyer imkânlarını değerlendirme şansı buldu.
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ev sahipliğinde şehirde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "Nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalara bir yenisini daha ekledik. İlimizde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri, Müdürlüğümüz ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İşe alım süreçlerini hızlandırmak ve işverenlerin personel maliyetlerini azaltmak amacıyla düzenlediğimiz organizasyonda, ön lisans ve lisans mezunu iş arayan vatandaşlarımız ile özel sektör temsilcileri İl Müdürlüğümüz Hizmet binasında buluşturuldu. İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından ön kayıtları alınan 150 iş arayan, mülakatlara katılarak firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucunda işe alım süreci başlatılan adaylarla ilgili işlemler devam etmektedir. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerimize, işveren talepleri doğrultusunda devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.
Ekonomi
“Ziraat Bankası 7,9 Trilyon TL'lik Aktif Büyüklüğü ile Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamaya Devam Ediyor”