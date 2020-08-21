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Aktüel Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'ten geldiği ve cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediği belirlenen zanlı ile ona yardım eden ve cinayete azmettiren şüphelilerin, öldürülen iş adamını 8 ay izledikleri tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:21:46 -
Kayseri'de iş adamını öldüren kiralık katille cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş adamını iş yerinin bahçesinde silahla öldüren zanlı ile cinayete azmettiren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos'ta iş yerinin bahçesinde öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izledi, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüştü.

Çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediği belirlendi.

E.Y. ve beraberindekilerin 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edildi.

Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışmalar sonucu 15 Ağustos'ta yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklandı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 milyon avro karşılığı cinayeti işleyen sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen S.O.M, M.P, M.E. ve D.K'yi de 19 Ağustos'ta Gaziantep'te yakaladı.

Kayseri'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O.M, M.P. ile D.K. hakimlikçe tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinin bahçesinde 4 Ağustos'ta Orhan Adıbelli'yi silahla vurarak öldüren maskeli ve şapkalı şüpheli kaçmıştı.

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