  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sefil yönetimde kokain skandalı! Beşikçioğlu'nun uyuşturucu sabıkasına bir yenisi eklendi! Rusya şokta! İHA şirketi yöneticisine suikast: Şoförü öldü, kendisi ağır yaralandı Siyonistler Almanya’da istediğini alıyor! Volkswagen fabrikasında skandal peşkeş İşte Çerçeve Kanun Teklifi ile ilgili tüm merak edilenler! 10 soru 10 cevap ‘En iyisi burada keseyim, sana bu kadar yeter’ Murat Ongun’un şantajı yeniden gündem Afyon’da kıskıvrak enselenmişti: FETÖ’cü suikastçı tutuklandı Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye için çok emek sarf edildi Yolsuz Ekrem’i adliyede koruyup kollayan el: Oyun içinde oyun! 10 dakikalık sır gibi ara! AK Parti’den Üsküdar seçimlerine itiraz
Yerel Kayseri’de inşaattaki cinayetin şüphelileri yakalandı
Yerel

Kayseri’de inşaattaki cinayetin şüphelileri yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kayseri’de inşaattaki cinayetin şüphelileri yakalandı

Kayseri’de bir inşaatın arkasında Hacı Alan’ın (44) bıçakla öldürülmesiyle ilgili polisin düzenlediği operasyonda R.C.A. (31) ve S.K. (28) yakalandı.

Olay, 4 Temmuz’da saat 03.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak’ta meydana geldi. İnşaatın arkasında Hacı Alan ile R.C.A. ve S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Alan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hacı Alan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Alan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hacı Alan’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, şehir mezarlığında toprağa verildi.

İHA DESTEKLİ OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan R.C.A. ile S.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin saklandıkları adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda R.C.A. ile S.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!
Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Arnavutköy'de cinayet gibi kaza! Önce çaptı sonra üzerinden geçti!

Pes dedirten olay... Yapay zeka kullanarak cinayet planlamış
Pes dedirten olay... Yapay zeka kullanarak cinayet planlamış

Aktüel

Pes dedirten olay... Yapay zeka kullanarak cinayet planlamış

Pendikli işadamı silahlı saldırıda can vermişti: Cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı
Pendikli işadamı silahlı saldırıda can vermişti: Cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Yerel

Pendikli işadamı silahlı saldırıda can vermişti: Cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Sanalda başlayan kavga cinayetle sona erdi
Sanalda başlayan kavga cinayetle sona erdi

Yerel

Sanalda başlayan kavga cinayetle sona erdi

Bebeğe yaprak üfleme makinesiyle hava tuttu! Beyinsiz babaya cinayet suçlaması
Bebeğe yaprak üfleme makinesiyle hava tuttu! Beyinsiz babaya cinayet suçlaması

Gündem

Bebeğe yaprak üfleme makinesiyle hava tuttu! Beyinsiz babaya cinayet suçlaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23