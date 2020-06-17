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Aktüel

Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı

Kayseri’de korona virüs tespit edilen iki apartman daha karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:56:54 -
Kayseri’de iki apartman daha karantinaya alındı

Kayseri’de korona virüs tespit edilen iki apartman daha karantinaya alındı.


Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Işkın Sokak üzerinde bulunan Safir Apartmanında rahatsızlıkları dolayısı ile doktora giden 5 ailede korona virüs tespit edilince, apartmanda bulunan 5 daire karantinaya alındı. Diğer yandan Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Günebakan Sokak üzerinde bulunan Huzur Apartmanının bina görevlisinde virüs tespit edildikten sonra 11 katlı apartman karantinaya alındı.


Polis ekipleri tarafından apartman giriş çıkışlarında önlemler alınırken, apartmanlarda yaşayan vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı.

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