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Aktüel Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar
Aktüel

Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:43:05 -
Kayseri'de hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayvanseverler sokak kedileri için hurda otomobil lastiklerinden yuva yaptı.

Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen 7'den 70'e hayvanseverler, Kayseri Hayvanları Koruma Derneğinin (KAYHAKDER) temin ettiği otomobil lastiklerinden sokak kedilerine 100'e yakın yuva hazırladı.

Hayvanseverler, lastik yuvaları rengarenk boyayarak üzerlerine pati simgesi çizdi.

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, yaptığı açıklamada, Talas Belediyesinin destekleriyle kediler için ev yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları kışın barınma noktasında zor bir dönem geçiriyor. Bu çerçevede kedi evi projesi geliştirdik." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da geçen yıl kurdukları Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 300'ün üzerinde köpeğin bakımını üstelendiklerini söyledi.

Daha önce de hayvanseverin hayvanlarını rahatlıkla gezdirebilmeleri için pati yolu yaptıklarını anımsatan Yalçın, "Şimdi de birlikte çalıştığımız dernek üyeleri, kedileri barındırmak maksadıyla yuvalar yapmışlar, gördüm çok mutlu oldum. " diye konuştu.


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