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Aktüel

Kayseri'de hızarla kolunu kesen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

2020-04-26 14:38:39 -
Kayseri'de hızarla kolunu kesen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hızarla kolunu kesen kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yenice Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hızarla odunları kesen 61 yaşındaki Ziya Şimşek, hızara yanlışlıkla kolunu kaptırdı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep etti.

Yahyalı ilçesine yönlendirilen ambulans helikopter, Şimşek'i Kayseri'ye getirdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şimşek'in tedavisi sürüyor.

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