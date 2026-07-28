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Yerel Kayseri’de hayrete düşüren görüntü! 77 yaşındaki kadın yamaç paraşütü yaptı
Yerel

Kayseri’de hayrete düşüren görüntü! 77 yaşındaki kadın yamaç paraşütü yaptı

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Kayseri’de gurbetçi Türkan Aktaş (77), ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Aktaş'ın, Ali Dağı’nda pilot Furkan Koçak eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş, saniye saniye kameraya yansıdı.

Gurbetçi Türkan Aktaş, kızı ve damadıyla birlikte Hollanda’dan memleketi Kayseri’ye geldi. Yamaç paraşütü pilotu Furkan Koçak ile Talas ilçesindeki Ali Dağı’nda yamaç paraşütü yapan Türkan Aktaş, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Havadaki halleri kamerayla kaydedilen Aktaş, “İnşallah tansiyonumu yükseltmez. Beni görünce ne derler şimdi? Çok güzelim, iyiyim. Korkacak bir şey yok” diyerek de kendini sakinleştirmeye çalıştı.

Türkan Aktaş'ın yaklaşık 30 dakika süren havadaki yolculuğu, Harman Mahallesi'ndeki Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda sona erdi.

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