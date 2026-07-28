Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?
Beşiktaş'ın sol ayaklı stoper konusunda 1 numaralı adayı Flamengo forması giyen Leo Pereira'ydı... Ancak Brezilya ekibinin mantıksız talepleri sebebiyle bu dosya kapatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın sol ayaklı stoper konusunda 1 numaralı adayı Flamengo forması giyen Leo Pereira'ydı... Ancak Brezilya ekibinin mantıksız talepleri sebebiyle bu dosya kapatıldı.
Kartal, sol ayaklı stoper için çalışmalar yapıyordu. Listedeki en önemli isimse Leo Pereira'ydı. Hatta Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Leo Pereira listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün itibarıyla Leo Pereira dosyasının kapatıldığı ifade edildi. Bu gelişmenin arkasında ise Flamengo Kulübü var. Brezilya ekibi, 30 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. 15 milyon euro istediler. Ve talepleri bununla sınırlı kalmadı.
Flamengo'nun, 15 milyon euro dışında sözleşmeye bazı bonus maddeleri de ekletmek istediği öğrenildi. Kartal buna soğuk baktı. 1.89 boyundaki savunmacının Flamengo ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Leo Pereira, kariyerinde Avrupa tecrübesi yaşamadı. Sürekli ülkesi Brezilya'daydı. Sadece bir dönem ABD ekibi Orlando City'ye kiralandı.
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