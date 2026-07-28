Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

Flamengo'nun, 15 milyon euro dışında sözleşmeye bazı bonus maddeleri de ekletmek istediği öğrenildi. Kartal buna soğuk baktı. 1.89 boyundaki savunmacının Flamengo ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Leo Pereira, kariyerinde Avrupa tecrübesi yaşamadı. Sürekli ülkesi Brezilya'daydı. Sadece bir dönem ABD ekibi Orlando City'ye kiralandı.