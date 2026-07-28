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Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

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Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

Beşiktaş'ın sol ayaklı stoper konusunda 1 numaralı adayı Flamengo forması giyen Leo Pereira'ydı... Ancak Brezilya ekibinin mantıksız talepleri sebebiyle bu dosya kapatıldı.

#1
Foto - Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

Kartal, sol ayaklı stoper için çalışmalar yapıyordu. Listedeki en önemli isimse Leo Pereira'ydı. Hatta Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, "Leo Pereira listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var" ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

Bugün itibarıyla Leo Pereira dosyasının kapatıldığı ifade edildi. Bu gelişmenin arkasında ise Flamengo Kulübü var. Brezilya ekibi, 30 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. 15 milyon euro istediler. Ve talepleri bununla sınırlı kalmadı.

#3
Foto - Göz göre göre bu da bitti: Kartal'ın Leo Pereira işi yattı: Peki neden?

Flamengo'nun, 15 milyon euro dışında sözleşmeye bazı bonus maddeleri de ekletmek istediği öğrenildi. Kartal buna soğuk baktı. 1.89 boyundaki savunmacının Flamengo ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Leo Pereira, kariyerinde Avrupa tecrübesi yaşamadı. Sürekli ülkesi Brezilya'daydı. Sadece bir dönem ABD ekibi Orlando City'ye kiralandı.

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