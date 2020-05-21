  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?
için kalan
Aktüel

Kayseri'de hafriyat kamyonu araçlara ve evin duvarına çarptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:04:41 -
Kayseri'de hafriyat kamyonu araçlara ve evin duvarına çarptı: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafriyat kamyonunun araçlara ve evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erciyes yolu Hisarcık Meydanı'nda freninin boşaldığı iddia edilen Kadir Çolak yönetimdeki 38 HP 857 plakalı hafriyat kamyonu, bir motosiklet ve 3 araç ile yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çolak ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı