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Gündem Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!
Gündem

Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 12:57:00 -
Kayseri'de gözaltına alınan ırkçıların çoğu uyuşturucudan sabıkalı çıktı!

Kayseri olaylarından dolayı gözaltına alınan 73 saldırganın 40'ında uyuşturucu kullanımı ve tacizden sabıkalarının olduğu ortaya çıktı.

Kayseri olaylarından dolayı gözaltına alınan 73 saldırganın 40'ında uyuşturucu kullanımı ve tacizden sabıkalarının olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de Türkiye-Suriye yakınlaşmasının ardından MOSSAD tarafından devreye sokulan ırkçı teröristler resmen suç makinesi çıktı.
73 saldırganın 40'ında uyuşturucu kullanımı ve tacizden sabıkalarının olduğu ortaya çıktı.

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