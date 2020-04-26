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Aktüel

Kayseri'de gönüllülerden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği

2020-04-26 15:28:59 -
Kayseri'de gönüllülerden sokak hayvanlarına mama ve yem desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bir araya getirdiği gönüllüler, sokak hayvanlarına mama ve yem desteğinde bulunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

Whatsapp üzerinden bir araya getirilen gönüllüler, parklar, mesire alanları, köy yolları, cami avluları ve tarihi mekanların çevreleri başta olmak üzere, yaşam alanlarına mama ve yem bırakıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, sokak hayvanlarının açlık ve susuzluk çekmemeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Gönüllü grubun belediye ve ilgili kurumların personeli ile vatandaşlardan oluştuğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Hayvanlar bizim dostlarımız. Özellikle sokak hayvanları açısından zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde minik dostlarımızı da elbette unutmadık. Alınan tedbirler sayesinde açlık ve susuzluktan zarar görmelerinin önüne geçilmiş oldu. Bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanlarımız olmak üzere. tüm gönüllülere ve çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim."


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