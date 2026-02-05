  • İSTANBUL
Kobi Kayseri’de geliştiriliyor, birçok ülkeye satılıyor
Kobi

Kayseri’de geliştiriliyor, birçok ülkeye satılıyor

Kayseri’de raylı sistemler için manevra lokomotifleri ve demir yolu araçlarına yönelik alt sistemler üreten yerli fabrika, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerini Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor...

Türkiye’nin demir yolu sanayisinde katma değerli üretim hamlesi Kayseri’den dünyaya yayılıyor. Kaaf Demir Yolu Araçları İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, kuruluşlarının 7 yıl önce Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta başladığını, daha sonra Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime devam ettiklerini söyledi.

 

Özdemir, lokomotif, alt sistemler ve bakım makineleri olmak üzere üç farklı ürün grubunda üretim yaptıklarını anlattı.

TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlardan AR-GE destekleri aldıklarını belirten Özdemir, bu kurumlarla yürütülen projelerle Türkiye'de katma değerli ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin geliştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

 

Havacılık sektöründeki firmalara da farklı ürünlerle destek verdiklerini vurgulayan Özdemir, "İspanya, Lüksemburg, Romanya, Batı Avrupa, Afrika, Asya'ya kadar aslında geniş bir yelpaze için üretimler yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler de yine demir yolu ağını yoğun olarak kullanan, gelişmekte olan veya yüksek teknolojiye sahip gelişmiş ülkeler." dedi.

 

“Ticari zorlukları var”

Demir yolu araçları sektöründe, yüksek kalite beklentisi, uzun yatırım süreleri ve zorlu çevresel şartlardan kaynaklı büyük bir teknik ve ticari zorluk olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

 

"Bu nedenle bu sektörde ürün geliştirmek, sertifikalandırmak, yurt içinde ve yurt dışında satışını yapabilmek gerçekten zor bir konu. Demir yolu araçları sektöründe de en önemli konulardan birisi aslında tekerlektir. Çünkü tekerlek demir yolu araçlarındaki en büyük sarfiyat kaynaklarından birisidir. Bu nedenle hem çevre kirliliği hem de bakım ve işletme maliyetlerinin yönetilmesi anlamında çok kritik bir konuyu teşkil eder. Bizim ürettiğimiz esnek tekerlekler de bu saydığım özelliklerin birçoğunun aslında iyileştirilmesi için kullanılan özel bir tekerlek türü. Esnek tekerlekler, dış çelik bandaj, iç çelik merkez ve bunların arasına yerleştirilen sertlik değeri oldukça yüksek kauçuklardan oluşur. Bu tekerleğin özelliği ön gerdirmeli tekerlek olarak geçtiği için, iki çelik parça arasında bulunan kauçuk parçalar aslında bir süspansiyon görevi görerek hem sürüş konforunu artırır hem de işletme maliyetlerini düşürür."

 

Özdemir, ürettikleri ürünlerin uzun ömürlü olduğunu, bu sayede karbon salınımının engellenmesini sağlayarak doğayı da koruduklarını sözlerine ekledi.

