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Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı
Yerel Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı
Yerel

Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlarına operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 11:36:00 -
Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imamları oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, öğretmen ve farklı meslek gruplarından 4 kadın zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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