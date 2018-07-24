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Kayseri'de feci kaza! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:33
Kayseri'de feci kaza! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhac mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 AAB 410 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları feryat ederken, ekipler acılı aileleri çaresiz gözlerle izledi. Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Selçuk Şimşek, Bilal Gürcü ve Muhsin Develioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Hidayet Develioğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:33
  1. Kayseri
  2. kayseri trafik kazası

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