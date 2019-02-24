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Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de iki aracın çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24 Şubat 2019 Pazar 08:57
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri Merkez Talas ilçesi Yukarı Mahallesi'nde, Ertuğrul Baş yönetimindeki 25 DR 312 plakalı otomobil ile Sezai Direk idaresindeki 34 VK 0831 plakalı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazada, sürücüler Baş ve Direk ile otomobilde bulunan Gizem Direk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Baş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 08:57
  1. Kayseri
  2. soruşturma
  3. trafik kazası

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