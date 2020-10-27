  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi
Aktüel

Kayseri'de etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:13:51 -
Kayseri'de etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda ayrı ayrı yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski astsubay İ.A. ile A.M. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.A, savunmasında, bu yapının terör örgütü olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

"Örgütün evlerine ders çalışmak ve dini amaçlı gittim." ifadesini kullanan İ.A, "Gerçek yüzlerini görünce 17-25 Aralık sürecinden sonra ilişkimi kestim. Örgüt mensupları ısrarla arayıp görüşmek istediler ama ben irtibatı kopardım. Devletime ve ülkeme zarar getirebilecek bir oluşumda ve girişimde bulunmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık A.M. de bir dönem Allah rızası için örgütün sohbetlerine gittiğini ve sonrasında bıraktığını kaydetti. A.M, "Bilseydim gitmezdim." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan cezalandırılması ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, bildiklerini samimi şekilde anlattıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara önce "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık ve takdiri indirim uygulanarak İ.A'nin cezası 3 yıl 1 ay 15 gün, A.M'nin cezasını da 2 yıl 1 aya indirildi.

Öte yandan, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı iddiasıyla aynı mahkemede farklı dosyadan tutuksuz yargılanan ev kadını Ş.T. ise beraat etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay