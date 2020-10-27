Kayseri'de etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda ayrı ayrı yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlandırılan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski astsubay İ.A. ile A.M. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.A, savunmasında, bu yapının terör örgütü olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

"Örgütün evlerine ders çalışmak ve dini amaçlı gittim." ifadesini kullanan İ.A, "Gerçek yüzlerini görünce 17-25 Aralık sürecinden sonra ilişkimi kestim. Örgüt mensupları ısrarla arayıp görüşmek istediler ama ben irtibatı kopardım. Devletime ve ülkeme zarar getirebilecek bir oluşumda ve girişimde bulunmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık A.M. de bir dönem Allah rızası için örgütün sohbetlerine gittiğini ve sonrasında bıraktığını kaydetti. A.M, "Bilseydim gitmezdim." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, her iki sanığın da "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan cezalandırılması ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, bildiklerini samimi şekilde anlattıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara önce "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık ve takdiri indirim uygulanarak İ.A'nin cezası 3 yıl 1 ay 15 gün, A.M'nin cezasını da 2 yıl 1 aya indirildi.

Öte yandan, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı iddiasıyla aynı mahkemede farklı dosyadan tutuksuz yargılanan ev kadını Ş.T. ise beraat etti.