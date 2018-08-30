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Kayseri'de elim kaza! 1 asker yaşamını yitirdi

Kayseri'de içerisinde uzman erbaşların bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarparken, kazada 1 uzman erbaş hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:20
Kayseri'de elim kaza! 1 asker yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve içerisinde uzman erbaşların bulunduğu 28 EH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet S., Gökay Ö. ve Özgen Ö. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Piyade uzman erbaş Özgen Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen otomobil incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:20
  1. Niğde
  2. Trafik kazası
  3. Kayseri
  4. Askerlerin kullandığı araç kaza yaptı
  5. 1 asker hayatını kaybetti
  6. ölü ve yaralılar var

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