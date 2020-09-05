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Aktüel Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
Aktüel

Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı

Kasadan 4 kilo 180 gram altın çalan 3 zanlı aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 17:32:47 -
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kuyumcudan 4 kilo 180 gram altın çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İldem Kale Çarşısı'nda boş bir dükkana kilidini kırarak giren maskeli üç şüpheli, duvarı yıkarak iş yerinin bitişiğindeki Duran Y'ye ait kuyumcu dükkanına geçti.

Oksijen kaynağıyla kasayı açan zanlılar, 4 kilo 180 gram altını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Güvenlik kameralarını da söken 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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