Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapmış halde yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaza yapmış halde yakalandı. 1.28 promil alkollü çıkan sürücüye 255 bin TL idari para cezası yazılırken ehliyetine 5 yıl el konuldu; kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'dur' ihtarına uymayarak gözden kaybolan sürücü kaza yapmış halde bulundu. Yapılan kontrollerde 1.28 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 255 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada, A.K. yönetimindeki 38 AEN 568 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak gözden kaybolan A.K., uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde kaza yapmış halde yakalandı. Yapılan kontrollerde A.K.'nin 1.28 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 255 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada otomobilde bulunan yolcu H.G. ve A.K. hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Öte yandan A.K.'nin ikinci kez 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalandığı belirlenirken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.