Kayseri'de düğün yemeği 74 kişiyi hastanelik etti: Toplu zehirlenme şüphesi

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki bir düğün, ikram edilen yemekler nedeniyle zehirlenme vakasına dönüştü. İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde düzenlenen düğüne katılan bazı davetliler, yemeği yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösteren toplam 74 kişi, hızla Bünyan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, hastaneye başvuran 74 kişinin de tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcu edildiğini bildirdi.

Olayın ardından zehirlenmeye neyin sebep olduğunu belirlemek amacıyla düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numuneler alındı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi ve olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.