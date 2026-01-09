Futbol dünyasını üzen haber! 38 yaşında yaşamını yitirdi

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aydın'ın Efeler ilçesinde tanınmış eski futbolcu İlker Seçer, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Futbol kariyeri boyunca birçok takımda oynamış olan Seçer, 2020 yılında aktif futbol kariyerine son vermişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski futbolcu 'Madi İlker' lakaplı İlker Seçer (38) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören "Madi İlker" lakaplı sporcu İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Aydınlı eski sporcu Seçer futbol kariyeri boyunca; Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor formalarını terletti. Seçer'in 2020 yılında aktif futbol hayatını noktaladığı öğrenildi.

