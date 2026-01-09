  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Servetleri çoğu ülke ekonomisinden fazla: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi! Türkiye için olay Eurofighter savaş uçağı çıkışı! 'Kritik bir dönüm noktası' diyerek duyurdular Kişisel bilgileriniz size karşı silah olarak kullanılabilir! Bu da fırçalama tipi dolandırıcılık 'Türkiye gelmesin' diyorlardı! Yunanistan'ı istediler: Gelirlerse memnuniyet duyarız İşte terör örgütünün yığınağı! Ölümcül silahın ait olduğu ülke şaşırttı Geçen yıl 92,6 milyon yolcu THY ile uçtu Nedim Şener, Özgür Özel’i rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz artık Türkiye altın liginde şahlanıyor! Merkez Bankası’nın dev hamlesi dünyayı titretti! Otomobil devleri gemileri yaktı: İndirimler peş peşe geliyor!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Galatasaray, Manchester United'ın kiralık olarak gönderme kararı aldığı Kobbie Mainoo için devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın kafasında 1.5 yıllık kiralama teklifi var...

#1
Foto - Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Manchester United'da sorunlar yaşayan Kobbie Mainoo, bu sezon Premier Lig'de 12 maça çıktı. Ancak sahada sadece 228 dakika kaldı. 20 yaşındaki merkez orta saha, takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim de onun kiralık olarak başka bir kulübe gitmesine karar verdi...

#2
Foto - Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Galatasaray'ın, İngiliz yıldız için 1.5 yıllık kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Kobbie Mainoo'nun United'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak kontratta kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut... Yani süresel anlamda 1.5 senelik kiralama önerisi, gerçekten uzak değil...

#3
Foto - Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Galatasaray açısından en büyük sorun; 1.80 boyundaki futbolcunun çok sayıda talibinin bulunması... Bu takımların içinde Beşiktaş da var:

#4
Foto - Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Napoli Chelsea Tottenham Beşiktaş Bayern Münih Brighton Leipzig Ajax Monaco Lazio

#5
Foto - Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Sarı-Kırmızılılar'ın, oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. United Kulübü, Kobbie Mainoo'nun istediği takıma onu kiralık olarak yollayacak. Cim-Bom orta saha için 2 takviye düşünüyor. Yani olay Mainoo ile sınırlı kalmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mev..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23