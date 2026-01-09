Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada
Galatasaray, Manchester United'ın kiralık olarak gönderme kararı aldığı Kobbie Mainoo için devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar'ın kafasında 1.5 yıllık kiralama teklifi var...
Manchester United'da sorunlar yaşayan Kobbie Mainoo, bu sezon Premier Lig'de 12 maça çıktı. Ancak sahada sadece 228 dakika kaldı. 20 yaşındaki merkez orta saha, takımdan ayrılmak istiyor. Yönetim de onun kiralık olarak başka bir kulübe gitmesine karar verdi...
Galatasaray'ın, İngiliz yıldız için 1.5 yıllık kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Kobbie Mainoo'nun United'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak kontratta kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut... Yani süresel anlamda 1.5 senelik kiralama önerisi, gerçekten uzak değil...
Galatasaray açısından en büyük sorun; 1.80 boyundaki futbolcunun çok sayıda talibinin bulunması... Bu takımların içinde Beşiktaş da var:
Napoli Chelsea Tottenham Beşiktaş Bayern Münih Brighton Leipzig Ajax Monaco Lazio
Sarı-Kırmızılılar'ın, oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. United Kulübü, Kobbie Mainoo'nun istediği takıma onu kiralık olarak yollayacak. Cim-Bom orta saha için 2 takviye düşünüyor. Yani olay Mainoo ile sınırlı kalmayacak.
