Karadeniz’i İstanbul’a bağlıyor! Kemikli rampalarında kar etkili oluyor
Karadeniz bölgesini mega kent İstanbul’a bağlayan Kemikli rampalarında kar yağışı etkili oluyor.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.
21 ilin geçiş noktalarından biri olan Kemikli rampalarında kar nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yaşam
