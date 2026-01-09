  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kritik hamleyi yapıp İngilizlerin kapısına dayanacak! Müthiş proje masada

Gözyaşları sevince dönüştü! Murat Kurum paylaştı: Depremzede Fatma teyze yeni yuvasına kavuştu!

Gün sayıyordu yönetim ama yine kötü haberler art arda geliyor! Başa bela oldu asalak gibi yapıştı kulübe

Türkiye’de çılgınlar gibi alınmaya başlanmıştı! Dev bankadan şaşkına çeviren gümüş uyarısı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hilecilere geçit yok! Taklit ve tağşiş yapan o markalar açıklandı

Türk gemileri yola çıkmak için gün sayıyordu! ABD kritik noktayı vurdu

Hadi Oradan! Türk–Kürt Kardeşliğini dinamitleyen bu dile millet prim vermeyecek...

Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

İkinci ele emtia darbesi: Piyasa sessizliğe büründü!

Kabul etti: Fenerbahçe’de yeni hedef stoper transferi! Yönetim Almanya'ya gidiyor
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte H3N2 virüsü, halk arasında bilinen adıyla ‘süper grip’, hızla yayılıyor. Yüksek ateş, boğazda yanma, baş ve kas ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve halsizlik gibi şikayetlerle kliniklere başvuran hasta sayısı son dönemde ciddi şekilde arttı. Süper gribe ilişkin bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel “Son dönemde Covid 19 ve çeşitli virüslerin sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı artmış olmakla birlikte, özellikle son haftalarda en sık Influenza A virüsünün yol açtığı grip vakalarını görmekteyiz. Bu yıl Influenza A virüsünün H3N2 tipi dünyada en sık karşılaşılan tiptir. Bebeklerden yaşlılara dek her kesimde çok yaygın görülen gripten korunmak için bazı kurallara kesinlikle uymak gerekir. Bazı basit ama etkili önlemlerle sağlıklı bir kış geçirmek mümkün olabilir” dedi.

#1
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

EL HİJYENİNİ HİÇ AKSATMAYIN: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, H3N2 virüsünün yol açtığı tehlikeleri, bulaş yollarını ve ihmale gelmez basit ama etkili 6 yöntemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte o açıklamalar: Kapı kolları, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyeleri, toplu taşıma tutacakları ve ortak kullanılan eşyalar H3N2 virüsünün yayılması için uygun zemin oluşturuyor. Bu yüzeylerle temas eden ellerin düzenli olarak sabun ve suyla yıkanması, el yıkama imkanı olmayan durumlarda geçici korunma için alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması çok önemli.

#2
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

SAĞLIKLI BESLENİN: Grip, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha ağır seyredebiliyor. Tek tip ve düzensiz beslenme vücudun savunma mekanizmasını ciddi oranda düşürüyor. Bu nedenle mevsim sebze ve meyveleri, protein kaynakları, yeterli sıvı tüketimi ve vitamin-mineral dengesi bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında kritik rol oynuyor. Özellikle C vitamini, çinko ve protein alımı bu dönemde daha da önem taşıyor. Eksiklik varsa D vitamini, B vitamini takviyesi de önemlidir. Ancak en önemlisi vitamin ve mineralleri doğal yoldan almaktır. Doktor önerisi olmadan, vitamin ve mineral değerlerinize bakılmadan takviye kullanmak fayda yerine zarar vereceğinden bilinçli davranmak gerekiyor.

#3
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN: Uyku, vücudun kendini onardığı ve bağışıklık hücrelerinin aktif hale geldiği en önemli süreçlerden biri. Doç. Dr. Aslıhan Demirel “Yetersiz ve kalitesiz uyku bağışıklık yanıtını zayıflatıyor ve virüslere karşı direnci azaltıyor. Uyku süresinin yeterliliği kişiden kişiye değişmekle birlikte, her gece özellikle 22:00-02:00 saatleri arasında uykuda olmak ve kaliteli uyumak vücudun enfeksiyonlara karşı daha güçlü kalmasına yardımcı oluyor” diyor.

#4
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

HASTA KİŞİLERLE YAKIN TEMASTAN KAÇININ: H3N2 virüsü öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hasta olduğu bilinen kişilerle en az 1 metre, mümkünse daha fazla mesafe korunması çok önemli. Maske takmak, özellikle hastane asansörü, kalabalık toplu taşıma gibi alanlarda maske takmak çok kolay ve çok hızlı bulaşabilen virüslerden korunmada kritik rol oynuyor. “Ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz” düşüncesi bu virüs için yanıltıcı olabiliyor ve ve kısa süreli temas bile bulaşmak için yetiyor.

#5
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

STRESTEN UZAK DURUN VE RUH SAĞLIĞINIZI KORUYUN: Sürekli stres altında olmak ve stresi yönetmeyi becerememek bağışıklık sistemini baskılayan en önemli faktörlerden biri. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel “Yoğun stres ve kaygı vücudu enfeksiyonlara daha açık hale getirmektedir. Bu nedenle stresi yönetmeyi öğrenmek çok önemlidir. Gün içinde kısa molalar vermek, nefes egzersizleri yapmak ve açık havada yürümek bile stres seviyesini düşürerek hastalıklara karşı koruyucu etki sağlayabilmektedir” diyor.

#6
Foto - Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!

KAPALI ALANLARI SIK SIK HAVALANDIRIN: Odalar, toplantı salonları, sınıflar, ofisler ve kalabalık kapalı alanlar virüslerin yayılması için uygun ortamlar olarak karşımıza çıkıyor. Kapalı alanlarla havanın uzun süre değişmemesi virüs yoğunluğunu artırıyor. Bu nedenle mümkünse kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, gerekliyse de ortamın düzenli aralıklarla havalandırılması bulaş riskini önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle kalabalık toplantılar öncesi ve sonrası havalandırma ihmal edilmemeli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Gündem

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/SDG’nin Suriye’nin Halep kentindeki terör saldırıları sonrası Suriye Ordusu’nun operasyon kararı almasına i..
Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23