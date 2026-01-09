Son dönemde hastaların sayısı artıyor: ‘Süper Grip’ten korunmanın 6 etkili yolu!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte H3N2 virüsü, halk arasında bilinen adıyla ‘süper grip’, hızla yayılıyor. Yüksek ateş, boğazda yanma, baş ve kas ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve halsizlik gibi şikayetlerle kliniklere başvuran hasta sayısı son dönemde ciddi şekilde arttı. Süper gribe ilişkin bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel “Son dönemde Covid 19 ve çeşitli virüslerin sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı artmış olmakla birlikte, özellikle son haftalarda en sık Influenza A virüsünün yol açtığı grip vakalarını görmekteyiz. Bu yıl Influenza A virüsünün H3N2 tipi dünyada en sık karşılaşılan tiptir. Bebeklerden yaşlılara dek her kesimde çok yaygın görülen gripten korunmak için bazı kurallara kesinlikle uymak gerekir. Bazı basit ama etkili önlemlerle sağlıklı bir kış geçirmek mümkün olabilir” dedi.