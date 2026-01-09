  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar... Altın kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı! Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Yerel Manisa’da kaybolan kadın ölü bulundu
Yerel

Manisa’da kaybolan kadın ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Manisa’da kaybolan kadın ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Çamlıca Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmaları 8. gününde devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde çalışmalarını Beyazıt Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

Emniyet ve JAK timleri, iz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle Hisar Kuru Kavak mevkisinde kadına ait bulgulara rastladı. Ekipler bir süre sonra dere yatağında Çınar'ın cansız bedenine ulaştı.

Savcılık incelenmesinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılacak.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatılmış, çalışmalar dün Kaplıca ve Yortan mevkisi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaşmıştı.

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...
Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

Dünya

Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar...

TEM Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi!
TEM Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi!

Yerel

TEM Otoyolu'nda ulaşım durma noktasına geldi!

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor
Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor

Gündem

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor

Tunceli'de çığ düştü
Tunceli'de çığ düştü

Gündem

Tunceli'de çığ düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23