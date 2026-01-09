AK Partili başkanlar görevden alındı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanları görevden alındı.

Hizmetleri için görevden alınan ilçe başkanlarına teşekkür eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç’a, Pınarbaşı İlçe Başkanımız Ahmet Çalışkan’a ve Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu’na bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.