  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu! Hücre evlerinde çocukları zehirleyen çeteye darbe! 21 ilde lüks yaşam vaadiyle kurulan suç ağı çöktü! Külliye’de sürpriz zirve! Erdoğan ile Koç ailesi ne konuştu? Trump'tan Venezuela petrolü açıklaması: En az 100 milyar dolar... Altın kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var Rusya'nın Suriye planına İsrail engeli! Moskova'nın güney hamlesi Tel Aviv'e takıldı! Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Siyaset AK Partili başkanlar görevden alındı
Siyaset

AK Partili başkanlar görevden alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
AK Partili başkanlar görevden alındı

AK Parti Kayseri teşkilatında değişiklikler yaşandı. Kayseri İl Başkanlığı; Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanlarını görevden aldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Bünyan, Pınarbaşı ve Yeşilhisar ilçe başkanları görevden alındı.

Hizmetleri için görevden alınan ilçe başkanlarına teşekkür eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; "Bünyan İlçe Başkanımız Yıldıray Hakkı Koç’a, Pınarbaşı İlçe Başkanımız Ahmet Çalışkan’a ve Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu’na bugüne kadar ilçemize ve teşkilatımıza yapmış oldukları kıymetli hizmetler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve özveriyle İl Başkanlığımız bünyesinde birlikte davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu
AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Siyaset

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi
AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi

Gündem

AK Partili Baykoç'tan Yavaş'a sert su tepkisi

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

Aktüel

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23