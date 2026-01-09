  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor
Gündem Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Gündem

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye sahasında dengeleri tamamen değiştiren devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı! Suriye ordusu, Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG (SDG) unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonların ardından kentin tüm kritik noktalarında tam hakimiyet sağladı.

3 mahallede ateşkes! Suriye YPG/SDG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!
Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

Gündem

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Gündem

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Keremoviç

Bu terörist denen geri zekalı lar gerçekten geri zekalı gebere gebere gittiler kimlere efeleniyorsunuz başkalarının verdiği 100 dolar için geberip gittiler birde cehennem i var bu işin karşınızda koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti var geri zekalı aptallar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23