Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

3 mahallede ateşkes! Suriye YPG/SDG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.