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Aktüel

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırımda duran yayaya çarptı.

2020-04-27 15:54:52 -
Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, aydınlatma direğini devirdikten sonra kaldırımda duran yayaya çarptı. Yaya feci şekilde hayatını kaybederken, otomobil önce park halinde duran araca ardından da taksi durağına çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.K. (33) yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağacı devirdikten sonra kaldırımda bekleyen Ziya I.’ya çarptı. Ardından önce park halindeki bir araca, daha sonrada taksi durağına çarpan otomobil, güçlükle durabildi. Kazada ağır yaralanan Ziya I., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ziya I., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü E.K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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