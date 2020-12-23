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Aktüel Kayseri'de devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor
Aktüel

Kayseri'de devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:43:33 -
Kayseri'de devletin şefkat eli mağdur vatandaşlara otelde sıcak ortam sunuyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, sokakta yaşamak zorunda kalan kimsesiz vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, kış mevsiminde sokakta kalan vatandaşlar için bir otelde barınma imkanı sunarken, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da günlük iki öğün yemek desteği veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış günlerinde sokakta hiçbir vatandaşın kalmasına izin vermeyeceklerini, bu konuda her türlü desteğin devlet tarafından verildiğini belirtti.

Büyükkılıç, gerek Valiliğin gerekse belediyenin, tüm vatandaşların ihtiyaçlarına anında koşup, yardımcı olduğunu aktardı.

Bu kapsamda evi ya da kimsesi olmayan, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara da sahip çıktıklarını ifade eden Büyükkılıç, Valiliğin bir otelde evsizlere konaklama imkanı sunduğunu, belediyenin ise iki öğün yemek ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

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