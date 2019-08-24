Kayseri'de dev operasyon! 12 ton ele geçirildi... Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron ile yaklaşık 12 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri getirerek piyasaya sürenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürdükleri belirlenen ve fiziki takibe alınan İ.G, A.A. ve H.F. iş yerlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.