Kayseri'de deprem paniği | O anlar havadan görüntülendi
Kayseri İncesu ilçesi merkezli peş peşe depremler yaşandı. Depremlerin ardından vatandaşların paniği havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremler tüm yurtta 'deprem kaygısı' oluşturdu. Son olarak Kayseri'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.
Merkez üssü Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi olan 4.7, 4.4 ve 4.3 şiddetindeki depremlerden sonra, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kent merkezinde de yoğun olarak hissedilen sarsıntıların ardından iş yerlerinde ve evlerinde bulunan vatandaşlar, sokağa çıkarak binaların önünde toplandı.
Panik yaşayan vatandaşların toplanma görüntüleri ise İHA dronu ile havadan görüntülendi.