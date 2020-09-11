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Aktüel Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu iki kuzen tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu iki kuzen tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:29:29 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu iki kuzen tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu iki kuzen tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önceki gün merkez Kocasinan ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyoda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.D.E. ve kuzeni M.N.E'nin işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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