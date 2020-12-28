  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:11:09 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ yapılanmasına yönelik merkez Kocasinan ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! '6,50 seviyesi...'

Ekonomi yazarı Zeynep Aktaş, bugün kaleme aldığı yazısında, "Ekonomik verilerde iyileşme olur, sıcak para girişi gerçekleşir, hukuk ve ekono..
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay