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Aktüel Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:51:53 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Melikgazi ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.E.M, M.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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