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Aktüel Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı
Aktüel

Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 00:02:53 -
Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezmek için Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. etap çevresindeki dağlık alana gelen Serkan Ç, Ersen Ç, Arif E. ile Alim S. havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.

Gençlerin 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu bulunan 4 gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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