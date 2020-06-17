  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de çiftlerin nikahları parkta kıyılıyor

Merkez Kocasinan ilçesinde evlenmek isteyen çiftlerin nikah törenleri, Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından oluşturulan alanda gerçekleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:56:11 -
Kayseri'de çiftlerin nikahları parkta kıyılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, parkta belediye tarafından oluşturulan alanda açık havada kıyılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftlerin normalleşme sürecinde hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açık havada dünya evine girdiklerini belirtti.

Nikah salonlarının 15 Haziran'da vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Nikah salonumuzun yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerimizin, istekleri doğrultusunda nikahları, normalleşme sürecine uygun bir şekilde Mimarsinan Parkı'nda açık havada kıyılıyor. Kocasinan Belediyesi olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız, bizleri mutlu ediyor. Genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz."

Çolakbayrakdar, ilçede 2 günde 37 çiftin nikahını kıydıklarını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı