Kayseri’de bisikletli çocuğa otomobil çarptı, kaza anı kamerada
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’de bisikletiyle merdivenlerden caddeye inen 13 yaşındaki Y.K.B., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuğun tedavisi sürüyor.
Kaza, 14 Kasım’da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerden bisikletiyle inerek caddeye çıkan Y.K.B.’ye, o sırada yoldan geçen Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk havaya savruldu.
Kaza, 14 Kasım’da Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.’ye o sırada yoldan geçen Y.S. idaresindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Y.K.B. havaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Y.K.B.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bisikletiyle merdivenlerden inip yola çıkan Y.K.B.’ye otomobilin çarptığı anlar görüldü.