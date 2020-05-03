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Aktüel

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Yeniakit Publisher
2020-05-03 00:18:17 -
Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akmescit Mahallesi'nin 14 gün önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Akmescit Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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