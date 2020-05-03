Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akmescit Mahallesi'nin 14 gün önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Akmescit Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.