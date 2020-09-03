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Aktüel Kayseri'de bir kişi yardım istemek için girdiği evde ölü bulundu
Aktüel

Kayseri'de bir kişi yardım istemek için girdiği evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:00:48 -
Kayseri'de bir kişi yardım istemek için girdiği evde ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cezaevinden şartlı tahliye edildiği öğrenilen kişi, yardım istemek için girdiği evde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi Özden Sokak'taki müstakil bir evin kapısını çalan Hüseyin G. (34), yüksekten düştüğünü söyleyerek ev sahibinden yardım istedi.

Ev sahibi R.Ç'nin içeri alıp su verdiği Hüseyin G. bir süre sonra yere yığıldı.

R.Ç'nin ihbarı üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin G'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce Kayseri T Tipi cezaevinden şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

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