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Aktüel Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:06:18 -
Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Cadde'deki 2 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilendikleri için balkona çıkan 12 kişi itfaiye aracıyla tahliye edilirken 1 kişi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


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