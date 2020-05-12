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Aktüel

Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:46:02 -
Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki 8 katlı ve 22 daireli binada uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.

Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.

Bina, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.



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