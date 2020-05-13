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Aktüel

Kayseri’de berberler tıraş ettikleri müşterilerinin listesini tutacak

Kayseri’de berberler, olası bir vaka durumunda temaslı taramasında kullanılmak üzere tıraş ettiği müşterilerinin listesini tutacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:58:05 -
Kayseri’de berberler tıraş ettikleri müşterilerinin listesini tutacak

Kayseri’de berberler, olası bir vaka durumunda temaslı taramasında kullanılmak üzere tıraş ettiği müşterilerinin listesini tutacak.



Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı durduktan sonra geçtiğimiz Pazartesi günü yeniden açılan berberler, yoğun ilgi görüyor. İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, faaliyet gösteren berberler, olası bir vaka durumunda temaslı taramasında kullanmak üzere tıraş ettiği müşterilerinin listesini tutacak.



Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan yeni kararla ilgili şu bilgilere yer verildi:


“İlimizde faaliyet göstermekte olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, hizmet almak için başvuranların hizmet alış sırasına göre isim, iletişim bilgisi ve başvuru saatlerinin olası bir vaka durumunda temaslı taramasında kullanılmak üzere liste halinde tutulması, tutulan listenin günlük olarak, Berberler ve Kuaförler odasına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

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