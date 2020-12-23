  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de belediyelerden eğitime 5 bin tablet desteği
Aktüel

Kayseri'de belediyelerden eğitime 5 bin tablet desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:29:17 -
Kayseri'de belediyelerden eğitime 5 bin tablet desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında alınan 5 bin tablet, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclis toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitime güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini söyledi.

Eğitimi önemsediklerini belirten Büyükkılıç, başta okul olmak üzere öğrenciler için spor tesisleri yaptıklarını ve öğrencilere malzeme desteği verdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu vurgulayarak, eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Tabletlerin farklı özellikleri ile eğitime katkı sağlayacağını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilere tablet desteği verilmesine kayıtsız kalamadık. Kentimizdeki kurum ve kuruluşlarla görüşmemiz, belediyeler olarak bizlerin yapmış olduğu çalışma sonucunda tabletleri yavrularımızla buluşturmak için bir çabaya girdik. Bugün için yaptığımız çalışma 5 bin tableti içeriyor. Tam 6,5 milyon liralık bir değer konuşuyoruz. Veren el her zaman üstündür. Vermeye vesile olan eller daha üstün ve öpülesi ellerdir. Vesile olan bizim halkımızdır."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitim başta olmak üzere birçok alanı etkilediğine dikkati çeken Büyükkılıç, bu sürecin de en kısa sürede geçmesi temennisinde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi ve çeşitli kişi ve kurumların iş birliğiyle alınan tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sun..
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan hakime tehdit!

FETÖ soruşturması kapsamında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle hakkında 42,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbarat..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay