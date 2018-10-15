Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı

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“Gençlere tarihi sevdiren adam” Yavuz Bahadıroğlu’nun 2’nci Kayseri Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği söyleşi, etkinliğe damga vurdu.

Gençlerden yoğun ilgi

Kayseri’de şölen havasında süren 2. Kitap Fuarı dün de devam etti. 21 Ekim’e kadar sürecek kitap fuarının dünkü konuğu, gazetemiz yazarı Yavuz Bahadıroğlu oldu. 2. Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşideki tarih atmosferi adeta tüm fuarı kapladı. “Tarih Boyunca Türkiye’ye Kurulan Tuzaklar” konu başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Bahadıroğlu, ülkemizin dününe, bugününe ve yarınlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Bahadıroğlu, okurlarının sorularını cevapladı.