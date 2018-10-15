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Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı

Gazetemiz yazarlarından tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, Kayseri’de okurlarıyla buluştu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
Kayseri’de Bahadıroğlu rüzgârı

HABER MERKEZİ

Gençlere tarihi sevdiren adamYavuz Bahadıroğlu’nun 2’nci Kayseri Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği söyleşi, etkinliğe damga vurdu.

Gençlerden yoğun ilgi

 

Kayseri’de şölen havasında süren 2. Kitap Fuarı dün de devam etti. 21 Ekim’e kadar sürecek kitap fuarının dünkü konuğu, gazetemiz yazarı Yavuz Bahadıroğlu oldu. 2. Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşideki tarih atmosferi adeta tüm fuarı kapladı. “Tarih Boyunca Türkiye’ye Kurulan Tuzaklar” konu başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Bahadıroğlu, ülkemizin dününe, bugününe ve yarınlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Bahadıroğlu, okurlarının sorularını cevapladı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  1. Gençlere tarihi sevdiren adam
  2. Yavuz Bahadıroğlu
  3. 2’nci Kayseri Kitap Fuarı
  4. Tarih Boyunca Türkiye’ye Kurulan Tuzaklar

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