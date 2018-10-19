Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olup kaçtı!

Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm (56), "İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Nerede bu katil? Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 25 Mart Pazar günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, 38 KY 432 plakalı otomobiliyle yolda zikzak yaparak ilerleyen Adnan Özdemir'in sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze taşınan 41 BD 308 plakalı ambulans ile çarpıştı. Kazada sürücüsü Mehmet (36) ile otomobildeki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm ailesi fertlerinin cenazeleri, 26 Mart'ta, Sarız ilçesine bağlı İncedere Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Kader Üzüm ise hastanede 8 günlük tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Kanepe imalatçısı Adnan Özdemir'in, kazadan 30 saat sonra Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a geçtiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili 'Şüpheli Adanan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde gelerek, araçlar arasında makas atarak, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, sol şeritte olan Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Üzüm’ün kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, aracıyla karşı şeride geçtiği ve karşı şeritte Atilla Hazar’ın kullandığı ambulansla çarpışarak kaza meydana geldi. Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Adnan Özdemir’in neden olduğu kazada asli kusurlu olarak ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüme ve yaralamaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır' denildi.

İddianamede, ayrıca Adnan Özdemir'in kazanın meydana geldiği gece telefonda konuştuğu kişilerin alkollü olabileceğini söylediklerine de yer verildi.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce firari Adnan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açılmasına karar verildi. Sanığın sorgusu ve savunmasının tespiti için yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Davanın ilk duruşması, 15 Kasım'da görülecek.

'NEREDE BU KATİL?'

Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "25 Mart günü saat 23.00'te müvekkilimizin kullandığı araç normal seyrinde giderken sağ taraftan gelen bir araç, müvekkilimizin aracına çarpıyor ve müvekkilimizin aracını karşı şeride atıyor. Karşı şeritten gelen bir ambulansın altında kalan müvekkillerimiz 5 tane yetişkin ve 2 tane çocuğumuz maalesef bu kazada rahmetli oldu. Şahıs daha sonra aracını alarak, kaçıyor ve bir evin altına saklıyor. Kendisi de yurt dışına kaçıyor. Oradaki 2 görgü tanığının ifadesi ile araç bulundu, şahıs tespit edildi. Geçen 6- 7 aylık süreçte maalesef henüz şahıs yakalanamadı. İddianame hazırlandı ve yeni dava açıldı. İlk duruşması inşallah görülecek. Son hukuki, adli süreç budur" dedi.

Kazada 5 çocuğunu ve 2 torununu kaybeden Safiye Üzüm ise "Ne söylenir ki? İçim yanıyor, geceleri uyuyamıyorum. Onların yokluğu beni çok yıprattı. Bir an önce bu katilin yakalanmasını istiyorum. 5 kapım kilitlendi. Dalsız, budaksız kaldım. Gözyaşı dökmekten başka elimden gelen bir şey yok. Katil yakalansın; bilen, gören varsa. Nerede bu katil? 7 gencecik çocuğumu toprağa verdim. Dayanamıyorum artık" diye konuştu.