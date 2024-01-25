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Gündem Kayseri'de askeri uçak acil iniş yaptı! Büyük faciadan dönüldü
Gündem

Kayseri'de askeri uçak acil iniş yaptı! Büyük faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-25 11:52:00 - 2024-01-25 11:53:28
Kayseri'de askeri uçak acil iniş yaptı! Büyük faciadan dönüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" açıklaması yaptı.

- MSB: "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir."

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