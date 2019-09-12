0553 313 94 23

Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı

Hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin lira adli para cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, yaralama ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 suçtan yakalama kararı ve 12 bin lira adli para cezası bulunan Gülcan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan Gülcan K. polis tarafından gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, iki pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.

Gülcan K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:57
  1. Aranan Şahıslar Büro Amirliği
  2. hükümlü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması başladı
    1. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    2. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    3. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    4. Niğde’den ambulans helikopterle..
    5. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç..
    7. Boko Haram yüzünden Nijerya’da 22 bin..
    8. Burdur'daki cinayet ve yağma davası
    9. Havaya ateş açtı, polisi görünce..
    10. "İsrail, Trump ve ekibini dinledi"..
    11. Ortaokul öğretmeni FETÖ’nün ‘Askeri..
    12. Esnaf Odasının BAKKA projesinin..
    13. Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk..
    14. Jandarma ekipleri okulların..
    15. Espark Stop Motion Animasyon..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
    18. Kuzey Makedonyalı bakanlar Türk..
    19. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2..
    20. Trabzon'da korkutan olay! Bölge..
    21. Seyir halindeki araç alev alev yandı
    22. Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    23. "Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi açıldı
    24. Vali, tekneyle göle açılarak, bahçede..
    25. Sivas’ta 21 kilo kaçak tütün ve bin..
    26. ISUBÜ Rektörü Diler: “Batı Antalya’yı..
    27. Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü, 2..
    28. Başarı belgesi aldılar
    29. DTSO üyelerine lisansüstü eğitim imkanı
    30. Salihli Belediyespor şirketleşiyor
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı